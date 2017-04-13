TBMM Başkanı Tadilat Demişti, Yıkım Çıktı

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın Meclis'te yaptığı "tadilat", "yıkım" çıktı. CHP Grup Başkan Vekili Levent Gök, Kahraman'ın "tadilat" dediği yıkımı yerinde görüntüledi. Özellikle kulislerde gördüğü yıkımı "dehşet içindeyim" sözleriyle ifade eden Gök, "TBMM'de 15 Temmuz'da verilen zarar kadar zarar vermişler" dedi. Gök, Sözcü'ye yaptığı açıklamada AKP'li TBMM Başkanı'nın Başkanlık divanından sadece "boya, badana ve yeni ışıklandırma sistemi" kurulması için yetki aldığını, ancak TBMM'ye gittiğinde, yapılanın bunun çok ötesinde olduğunu gördüğünü söyledi.