TBMM Başkanı Kahraman Oyunu Ankara'da Kullandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, referandum da oyunu Çankaya İlkokulunda kullandı.



TBMM Başkanı Kahraman, Çankaya İlkokuluna gelerek 1140 nolu sandıkta oyunu kullandı. Oyunu kullanmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kahraman, bu günün güzel bir gün olduğunu, milli iradenin her zaman kendini göstermesinin ve ona göre yönetimlerin yürütülmesinin demokrasinin güzel tarafı olduğunu söyledi. Türkiye'nin halk oylamalarına alışması gerektiğini vurgulayan Kahraman, "En büyük söz sahibi halktır. Zaten demokrasi 'demos kratos', yani halkın iktidarı demektir. 'Demos' halk, 'kratos' iktidar demektir. İnşallah Türkiyemiz demokrasi içerisinde çok güzel günlere ulaşacaktır ve kavuşacaktır. Oyumuzu kullandık, uğurlu olsun, bereketli olsun" diye konuştu. - ANKARA