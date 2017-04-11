TBMM Başkanı Kahraman: "Meclisi 7 Yıldızlı Yapacağız"

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, tarihi ve kültürel varlıkların yaşatılması için gerekli önemin gösterilmesi gerektiğini ifade ederek, bu varlıkların farklı birimlerde toplanması yerine tek elde toplanması ve koordine edilmesi gerektiğini söyledi. Tarihi varlıklardan biri olan Meclisteki tadilat çalışmalarına da değinen Kahraman, "Basın bana sordu. Kulisleri 5 yıldız yapacakmışsınız doğru mu. Ne münasebet dedim, 7 yıldızlı yapacağız" dedi.



TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 4 yıllık titiz bir çalışma sonucu restorasyonu tamamlanan Beykoz Mecidiye Kasrı'nın açılışını yaptı. Açılış nedeniyle düzenlenen programa Meclis Başkanı Kahraman'ın yanı sıra İstanbul Valisi Vasip Şahin, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, Milli Saraylardan çok sayıda yetkili ve davetliler katıldı. Açılışta konuşan TBMM Başkanı Kahraman, tarihi varlıkların farklı kurumlara verilmesinin yanlış olduğunu söyledi. Tarihi ve kültürel varlıklara önem verilmesi gerektiğini ifade eden Kaharaman, "Yanlış yapılmış. Okula verilmiş, hastaneye verilmiş, kimsesiz bırakılmış. Bunlar yanlış şeyler. Fransa'da mahalli idareler ve belediyelerin brüt gelirlerinin yüzde 20'si kültüre aittir. Bizde de aynı durum olmalı" dedi.



Kültür ve tarihle ilgili konularda ticari düşünülmemesi gerektiğini belirten Kahraman, "Ticari düşünülmez, para ile mukayese edilmez tarih eserleri ve kültür eserleri. Bu yönü ile keşke hiç ara verilmeseydi ve bütün kasırlar, saraylar bakılsaydı. Bir eksiklik var. Zaman içerisinde giderilir herhalde. Saraylarımız değişik birimlere, kurumlara bağlı. Bu tek elde toplanmalı. Yanlış olur, koordine olmaz. Çarpıklık meydana getirir. Benim temennim tek elde toplanmasıdır. Diyelim ki Cumhurbaşkanlığı aldı. Meclis Başkanlığı buraları verdi. Buralar ne Meclis Başkanlığının, ne Kültür Bakanlığının, ne Vakıflar Genel Müdürlüğünün, milletin. En iyi neyse o yapılmalıdır. İnşallah yapılır. Yapılacaktır, yapılmak zorundadır" şeklinde konuştu.



"Biz saksıda mıyız. Bizim köklerimiz yok mu. Üç kıtaya yayılmış köklerimiz yok mu. Biz büyük ulu bir çınarız" diyen Kahraman, "Bu idrakın içinde olmalıyız. Kendimize güvenmeliyiz. ve bu güven bizde olmalı. İcap ettiğinde masaya vurmalıyız, one minute demeliyiz. Dik durmalıyız, bükülmemeliyiz" ifadelerini kullandı.



"Meclis 7 yıldızlı olacak"



Tarihi eserlerin yaşatılması ile ilgili çalışmalardan bahsederken Meclisteki tadilat çalışmalarına da değinen Kahraman, "Şimdi Mecliste bir tadilata girdik. Yeniden inşa etmiyoruz, yeniden inşa edeceğiz de eski binaya dokunmadan, ihtiyaca yetmiyor Meclis binası. Efendim işe bakınız, koridorlar, kulisler 5 yıldızlı oluyormuş. Yahu ne 5 yıldızı. Temizleniyor, aydınlanıyor, ışıklanıyor. Fuzuli duvarlar var ışığı kesen. ve basın bana sordu. Kulisleri 5 yıldız yapacakmışsınız doğru mu. Ne münasebet dedim, 7 yıldızlı yapacağız. Nedir, nedendir bu küskün kompleksi. Evet, biz ihtişamlı, güçlü bir devletiz. Kendimize güveneceğiz ve dik duracağız. Tüm dünyanın ümidiyiz" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından restorasyonu tamamlanan Mecidiye Kasrı hizmete açıldı. Program sonunda Meclis Başkanı Kahraman'a kasrın tabusu takdim edildi. Kahraman, Beykoz Mecidiye Kasrı'nı gezip hatıra fotoğrafı çektirdi.



Beykoz Mecidiye Kasrı, Sultan Abdulmecid için Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa tarafından 1845 yılında yaptırılmaya başlanmış ve paşanın ölümü üzerine 1854'te oğlu Said tarafından tamamlatılarak Sultan Abdulmecid'e armağan edilmiştir. Yapıldığı ilk yıllarda Sultan tarafından zaman zaman biniş kasrı olarak günlük konaklamalarda, sonraki dönemlerde ise yabancı devlet erkanı ve elçi kabulünde kullanılmıştır. Sultan Abdulaziz'in yaz aylarında dinlendiği bu kasır, sonraki dönemlerde yetimler yurdu, prevantoryum ve çocuk göğüs hastalıkları hastanesi olarak da kullanılmış ve 1997 yılında Milli Saraylara bağlanarak muhafaza altına alınmıştır. - İSTANBUL