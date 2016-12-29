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TBMM Başkanı Kahraman'ın Sağlık Durumu

TBMM Başkanı Kahraman'ın Sağlık Durumu

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın, infeksiyon hastalığı teşhisiyle hastaneye yatırıldığı bildirildi.

TBMM Başkanı Kahraman'ın Sağlık Durumu

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın, infeksiyon hastalığı teşhisiyle hastaneye yatırıldığı bildirildi.

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan açıklamada, Kahraman'a, tıbbi değerlendirmeler sonucunda infeksiyon hastalığı teşhisi konulduğu belirtildi.

Kahraman'ın, ileri tetkik ve tedavisine devam edilmek üzere bugün hastaneye yatırıldığı ifade edildi.

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