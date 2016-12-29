TBMM Başkanı Kahraman'ın Rahatsızlığı Belli Oldu

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a infeksiyon hastalığı teşhisi konuldu.



TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın rahatsızlığı ile ilgili TBMM'den yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın İsmail Kahraman, yapılan tıbbi değerlendirmeleri sonucunda infeksiyon hastalığı teşhisi konularak, ileri tetkik ve tedavisine devam edilmek üzere 29.12.2016 tarihinde hastaneye yatırılmıştır" denildi. - ANKARA