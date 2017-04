TBMM Başkanı Kahraman'ın Kabulü

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a, 10 dilde hazırlanan "Kırk Hadis" kitabını takdim etti.



Kahraman, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'i, TBMM'deki makamında kabul etti.



Dün düzenlenen "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" temalı Kutlu Doğum Programının örnek bir çalışma olduğunu ve çok faydalı olacağına inandığını belirten Kahraman, "Sadece Türkiye değil, gönül coğrafyamız da bu faaliyetlere muhtaçtır." dedi.



Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "Kırk Hadis" kitabı nedeniyle tebriklerini sunan Kahraman, "Sizi çok seviyoruz, sizinle övünüyoruz. Nazar değmesin, Allah nice vazifeler nasip eylesin inşallah. Çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Diyanet İşleri Başkanı Görmez ise TBMM Genel Kurulunun dünkü birleşimini, Kutlu Doğum Haftasını kutlayarak açması nedeniyle Kahraman'a teşekkür ederek, "Sonra da her partinin grup başkanvekili bu çağrınıza cevap vererek çok güzel mesajlar verdiler. Onları dinlerken duygulandım." ifadelerini kullandı.



Görmez, şunları kaydetti:



"Bir sene önceki ziyaretimizde, her mesajı aynı zamanda bir sanat eseri olabilecek bir 'Kırk Hadis' mecmuası hazırlamamızı istemiştiniz. Bugün bu eseri sizlere takdim etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Hattat Hüseyin Kutlu ve bütün talebeleri altı aylık bir çalışma yaptılar. Tezhip sanatçıları özenli, güzel çalışmalar yaptılar ve her hadis 10 lisana çevirilerek tercüme edildi. Gelen bütün yabancı misafirlerinize hediye etmeniz bizleri mesrur edecektir."