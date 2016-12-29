TBMM Başkanı Kahraman, İnfeksiyon Hastalığı Teşhisiyle Hastaneye Yatırıldı!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, infeksiyon hastalığı teşhisi konularak hastaneye kaldırıldı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın rahatsızlığı ile ilgili TBMM'den yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın İsmail Kahraman, yapılan tıbbi değerlendirmeleri sonucunda infeksiyon hastalığı teşhisi konularak, ileri tetkik ve tedavisine devam edilmek üzere 29.12.2016 tarihinde hastaneye yatırılmıştır" denildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KAHRAMAN'I ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Eşi Emine Erdoğan ile Güven Hastanesi'ne gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahraman'ın sağlık durumu hakkında hastane yetkililerinden bilgi aldı.

Hastanede yaklaşık yarım saat kalan Erdoğan'a ziyaretinde, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Ankara Valisi Ercan Topaca ve Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de eşlik etti.

KAHRAMAN AMELİYAT OLACAK

TBMM İdare Amiri AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın hastaneye kaldırıldığını, bugün ameliyat olacağını söyledi.

GEÇTİĞİMİZ KASIM AYINDA TEDAVİ GÖRDÜ

Üst solumun yolu rahatsızlığı bulunan Kahraman, geçtiğimiz Kasım ayında da bir hafta süreyle tedavi altına alınmıştı.