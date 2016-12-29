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TBMM Başkanı Kahraman Hastaneye Kaldırıldı
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TBMM Başkanı Kahraman Hastaneye Kaldırıldı

TBMM Başkanı Kahraman'ın infeksiyon hastalığı teşhisiyle hastaneye yatırıldığı bildirildi.

TBMM Başkanı Kahraman Hastaneye Kaldırıldı

TBMM Başkanı Kahraman'ın infeksiyon hastalığı teşhisiyle hastaneye yatırıldığı bildirildi

Kaynak: Dunya.com

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