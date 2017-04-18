TBMM Başkanı Kahraman Açıklaması

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Birinci öncelik İçtüzük. İnşallah içtüzüğü en önceliğe alacağız. Zaten eski çalışmalar da var. Çok güzel bir malzeme var. İyi bir İçtüzük çıkacak inşallah." dedi.



Mecliste basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kahraman, "İçtüzük değişikliğiyle ilgili bir çağrınız ya da görüşmeniz olacak mı?" sorusu üzerine, "Eskiden beri varolanlar var. Anayasa'nın gereği İçtüzük çalışmasının bitmesi lazım. Birinci öncelik içtüzük. İnşallah İçtüzüğü en önceliğe alacağız." açıklamasında bulundu.



Bu konuda bir komisyon kurmayı düşünüp düşünmedikleri sorusunu da Kahraman, "Ezbere iş yok. Hep beraber yapacağız." diye yanıtladı.



İçtüzüğe ilişkin geçmişte yapılan çalışmaların da bulunduğunu hatırlatan Kahraman, "Zaten eski çalışmalar da var. Kaç dönem bu hususta çalışma yapmış. Bir önceki dönem, daha önceki dönem, bu hususta oturumlar... Çok güzel bir malzeme var. İyi bir İçtüzük çıkacak inşallah." diye konuştu.



Yasama dönemi sonuna kadar İçtüzüğün geçip geçmeyeceği sorusuna ise Kahraman, "Bakalım. 'Tarih verdi, sonra yapmadı' falan dersiniz." yanıtını verdi.