TBMM Başkanı İsmail Kahraman Ziyaretlerini Sürdürdü
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman Büyükşehir Belediyesini ve Birlik Vakfını ziyaret etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman Büyükşehir Belediyesini ve Birlik Vakfını ziyaret etti.
Bir dizi ziyaretler için Sakarya'ya gelen TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nu makamında ziyaret etti. Başkan Toçoğlu tarafından kapıda karşılanan Başkan Kahraman burada protokol ile kısa bir sohbet etti. Daha sonra Büyükşehir Belediyesinden ayrılan Başkan İsmail Kahraman Serdivan ilçesinde bulunan Birlik Vakfı Sakarya Şube Başkanlığını ziyaret etti.
Her iki ziyarette basına kapalı şekilde gerçekleşti. Başkan İsmail Kahraman, Ankara'ya gitmek üzere şehirden ayrıldı. - SAKARYA
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