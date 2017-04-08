TBMM Başkanı İsmail Kahraman Sakarya Valiliğini Ziyaret Etti
TBMM Başkanı İsmail Kahraman Sakarya Valiliğini ziyaret ettiSAKARYA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman Sakarya Valiliğini ziyaret etti.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman Sakarya Valiliğini ziyaret etti
SAKARYA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman Sakarya Valiliğini ziyaret etti.
Bir dizi ziyaretler için Sakarya'ya gelen TBMM Başkanı İsmail Kahraman Sakarya Valiliğini ziyaret etti. Protokol tarafından valilik önünde karşılanan Başkan Kahraman, şeref defterini imzaladı. Basına kapalı şekilde gerçekleşen ziyaret sonunda Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş günün anlam ve önemine binaen Başkan İsmail Kahraman'a hediye taktim etti.
Başkan Kahraman daha sonra Sakarya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etmek için valilikten ayrıldı.
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