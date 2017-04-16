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TBMM Başkanı İsmail Kahraman Oyunu Kullandı
TBMM Başkanı İsmail Kahraman Oyunu Kullandı
TBMM Başkanı İsmail Kahraman oyunu kullandı.
16 Nisan 2017 Pazar 12:30
TBMM Başkanı
İsmail Kahraman
oyunu kullandı
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[9505981] İHA
İsmail Kahraman
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