TBMM Başkan Vekili Aydın ve Milletvekili Boynukara'dan Teşekkür Mesajı

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, gerçekleşen referandum seçimleri sonrası Adıyaman'ın Sincik ilçesini tebrik etti.



Referandum seçimleri sonrasında yüzde 96,3 oy oranından dolayı TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Tüm Sinciklileri i tebrik ediyorum, hakları ödenmez. Allah herkesten razı olsun, bizleri de onlara karşı mahcup etmesin. Sincik her zaman gönüllerin birincisidir. Ne mutlu bizlere ki, vatan, millet, bayrak ve inandığı tüm değerlere saygılı, güzel insanlara, Sinciklilere hizmet ediyoruz" dedi.



Daha sonra konuşan AK Parti Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara ise, "Sincik şampiyonluğu kaçırmamalıydı. Birinci olmanın ilçeye yönelik yatırım ve tanıtımı konusunda sağladığı büyük katkıları hepimiz gördük. Bu nedenle küçük bir oranda da olsa birinciliğin kaybedilmesi bizi üzdü. Umarım gerekli dersleri çıkarırız, küçük hesapların peşine takılmadan daha kuşatıcı davranırız ve tekrar ilçemiz birinci yaparız.



Kuşkusuz bu sonuç da çok önemlidir. Tüm Sinciklileri tebrik ediyorum, kutluyorum. Allah hepsinden razı olsun" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN