TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın Dünya Çocukları ile Buluştu
TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, "Parlamentomuzun 97. kuruluş yıl dönümünü gururla kutlarken, barış ve huzur içinde, ön yargısız bir dünyanın sizlere emanet olduğunun farkında, dünyanın sizlerle güzel olacağını, sizler aracılığıyla bir kez daha ilan ediyoruz" dedi.
TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, "Parlamentomuzun 97. kuruluş yıl dönümünü gururla kutlarken, barış ve huzur içinde, ön yargısız bir dünyanın sizlere emanet olduğunun farkında, dünyanın sizlerle güzel olacağını, sizler aracılığıyla bir kez daha ilan ediyoruz" dedi.
TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, dünyanın 26 ülkesinden gelen çocuklarla TBMM Halkla İlişkiler Binası Konferans Salonu'nda buluştu. Aydın, dünyanın çocuklara armağan edilen ilk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle milli egemenlik haftasını kutladıklarını ifade etti. Aydın, "23 Nisan şu an içinde bulunduğumuz Meclis'in kuruluş günü. Milli iradenin temsil edildiği bu mukaddes çatı tam 97 yaşında. Bu vesileyle Parlamento çatısı altında görev yapan tüm milletvekili arkadaşlarımız adına; Meclisimizin, milletimizin özgürlük, huzur ve refahı için nice yıllar çalışmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
Aydın, Milli Egemenlik haftası içinde katılacakları etkinliklerde demokrasinin ve aynı zamanda bir milletin kendi kendini yönetmesinin ne büyük anlam ifade ettiğini daha iyi anlatmaya çalışacaklarını belirterek, "Bu organizasyonlar aynı zamanda ülkemizden tüm dünyaya sizler kadar masum, samimi bir barış mesajı da içeriyor. Bizler Parlamentomuzun 97. kuruluş yıl dönümünü gururla kutlarken, barış ve huzur içinde, ön yargısız bir dünyanın sizlere emanet olduğunun farkında, dünyanın sizlerle güzel olacağını, sizler aracılığıyla bir kez daha ilan ediyoruz" dedi.
Aydın, çocuklara hediye verirken, bazı öğrenciler de şiirler okudu. Sudan'dan gelen refakatçi öğretmen Türk bayraklı elbise ile sahneye çıkarken Gine ve Yakutistan'dan gelen çocuklar Ahmet Aydın'a çiçek verdi. Daha sonra Aydın ve beraberindeki heyet çocuklarla birlikte poz verdi. - ANKARA