Dha ANKARA - TBMM Anayasa Komisyonu'nda tartışma
Meclis Anayasa Komisyonunda AK Parti'nin maddelerin görüşmelerine geçilmesi önergesi tartışmaya neden oldu. AK Partili milletvekillerinin görüşmeler için yeterlilik önergesi vermesine, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve CHP milletvekilleri, ayağa kalkarak itiraz etti.
TBMM Anayasa Komisyonu'nda Tartışma
Dha ANKARA - TBMM Anayasa Komisyonu'nda tartışmaMeclis Anayasa Komisyonunda AK Parti'nin maddelerin görüşmelerine geçilmesi önergesi tartışmaya neden oldu.
Dha ANKARA - TBMM Anayasa Komisyonu'nda tartışma
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