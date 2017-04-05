TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop Açıklaması

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, "Biz cumhurbaşkanına bugünkü sistemde, bugün olmayan bazı yetkiler, görevler icat edip vermiş değiliz. Cumhurbaşkanına sıfırdan icat edip, ortaya koyduğumuz yeni bir görev, yetki hiç yok. Cumhurbaşkanına verilen görev ve yetkilerin hepsi bugün Anayasada mevcut olan yetkilerdir." dedi.



Şentop, partisinin il başkanlığınca bir otelde düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" konulu programa katılarak, yeni düzenlemelerin özünü anlamak gerektiğini bildirdi.



Yeni düzenlemedeki bazı bilgilerin çarpıtıldığını anlatan Şentop, yeni Anayasada anlaşılmayacak hiçbir maddenin olmadığını dile getirdi.



Vatandaşların görüşüne ve tercihine saygı duyulduğunu ifade eden Şentop, "Yeni Anayasaya ilişkin söylemlere itibar etmeden metni açıp, bakmak ve değerlendirmek mümkün. Biz bir hükumet sistemi değişikliği yapıyoruz. Bugün Türkiye'nin bir hükumet sistemi var. Yeni sistem ise farklı. Doğrudan halkın, hükumetin seçtiği bir sistem olacak. Bugünkü sistemde hükumet meclisin içinden çıkıyor, yeni sistemde hükumet meclisin içinden değil, halk tarafından seçiliyor." diye konuştu.



Yeni sistem ile cumhurbaşkanlığı ve başbakanlığı birleştirdiklerini dile getiren Şentop, kararları cumhurbaşkanının vereceğine işaret etti.



Bugünkü sistemin çift başlı olduğuna dikkat çeken Şentop, şöyle devam etti:



"Biz cumhurbaşkanına bugünkü sistemde, bugün olmayan bazı yetkiler, görevler icat edip vermiş değiliz. Cumhurbaşkanına sıfırdan icat edip, ortaya koyduğumuz yeni bir görev, yetki hiç yok. Cumhurbaşkanına verilen görev ve yetkilerin hepsi bugün Anayasada mevcut olan yetkilerdir. Atatürk zamanından bu yana istisnasız bütün cumhurbaşkanları, bütün başbakanlar ile kriz yaşamıştır. Atatürk en son İnönü'yü başbakanlıktan almıştır. İyi işleyen tüm sistemlerde son sözü bir kişi söyler. Biz yetkileri bir kişinin kullanması için veriyoruz."



Yeni sistemle Türkiye'nin her alanda istikrarı yakalayacağını vurgulayan Şentop, "Bugünkü sistem manuel vitesli bir sistem, bizim önerdiğimiz otomatik vitesli bir araba. Manuel vitesli bir arabaya alışmış bir kişi otomatik vitesliye binince 'debriyaj nerede' diyor. Debriyaj yok çünkü şanzıman farklı. Sistem farklılığı var. Gensoru neden yok demek debriyaj yok demek gibi bir şey. Sözlü sorunu kendiliğinden kalkıyor. Bakanlar mecliste artık olmayacak. Çünkü bakanlar milletvekili değil." ifadelerini kullandı.



Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nu eleştiren Şentop, barolar birliği internet sitesinde yer alan Anayasa değişikliği maddelerinin kamuoyuna yanlış lanse edildiğini savundu.



"Türkiye'nin istikrarlı tablosundan rahatsızlar"



Şentop, bazı güçlerin Türkiye'nin istikrarlı tablosundan rahatsızlık duyduklarını bildirdi.



Türkiye'de son 15 yılda istikrarlı adımlar atıldığına dikkat çeken Şentop, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:



"İstikrardan, bunun mimarı olan cumhurbaşkanımızdan rahatsız bazı Avrupa ülkeleri. Bu ülkeler bir an önce bu istikrarlı tablo bozulsun istiyorlar. Gezi olaylarıyla başladılar, 17-25 Aralık olmadı arkasından, 15 Temmuz.. Ama olmadı, netice alamadılar. Türkiye'nin istikrarlı tablosundan rahatsızlar. Özellikle cumhurbaşkanımızın da şahsından rahatsızlar. Türkiye'de bir istikrarsızlık havası oluşturmak istiyorlar. Bu havayı 16 Nisan'da bütünüyle çözeceğiz. 16 Nisan'dan sonra Türkiye'de istikrar artık anayasal garantiye kavuşuyor."



Programa Kırklareli Valisi Esengül Civelek, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, Adalet Komisyonu Başkanı Vahdet Yaltepe, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Selahattin Acara, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.



Öte yandan Şentop, Kırklareli Valiliği ile AK Parti Kırklareli İl Başkanlığını ziyaret etti.