TBMM 97. Yıl Dönümü Resepsiyonu

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, S400 füzeleri ile ilgili olarak, "İki lider arasında bu konu görüşülür. Hangi adımın atılacağı kararlaştırılır" dedi.



Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, TBMM'nin 97. yıl dönümü resepsiyonuna katıldı. Işık, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile ilgili soruşturma emrini verdiğini söyleyerek, "İnceleme aşamasında. Şu anda takdir edersiniz ki, raporu görmeden görüş açıklamak incelemenin sağlığı açısından doğru olmaz" ifadelerini kullandı.



S400 füzelerine ilişkin soruya Işık, "Soçi'de gündeme gelebilir. İki lider arasında bu konu görüşülür. Hangi adımın atılacağı kararlaştırılır. İki sistem bataryasının alınması, proje içeriği belli olunca açıklarız. İki sistemli alım ve üretim olacak. Detaylarını açıklarız" dedi. - ANKARA