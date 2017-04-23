TBMM 97. Yıl Dönümü Resepsiyonu

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki incelemeye ilişkin, "Genelkurmay Başkanı direktifi ile başladı. İncelemeyi tamamladım. Raporumu sundum" dedi.



Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, TBMM'nin 97. yıl dönümü resepsiyonuna katıldı. Pilot alımına ilişkin olarak, "Yönetmelik kısmı halledilsin. Hepsi kısa zamanda hazır olur" ifadelerini kullandı.



Pilot açığına ilişkin olarak Ünal, "Kapanıyor. Pilot yetiştirmek seneler süren bir çalışma şu anda her bir görevi aksatmayacak şekilde pilot oranını muhafaza ediyoruz" şeklinde konuştu.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin incelemeye yönelik olarak ise Ünal, "Genelkurmay Başkanı direktifi ile başladı. İncelemeyi tamamladım. Raporumu sundum. Kasıt var, kusur yok" dedi.



Kılıçdaroğlu'nu taşıyan özel uçak Bandırma 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı'nda askeri törenle karşılanmış, TSK, konuya ilişkin inceleme başlatmıştı. - ANKARA