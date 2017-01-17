Tbl'de Ormanspor Samsun'la Çikiş Arayacak

Sezona yeterli bütçe ile giremedikleri için Türk Oyuncu rotasyonunda sıkıntı yaşadıklarını ve milyon bütçeli rakipleri ile boy ölçüşemediklerini söyleyen Muğla Ormanspor Başkanı Vedat Dikici her şeye rağmen son ana kadar son topa kadar mücadelemizi sürdüreceğiz dedi.

Spor Servisi

Organizasyon olarak, yaptıkları olarak Birinci Lig takımı olmayı başardıklarını söyleyen Muğla Ormanspor Başkanı Vedat Dikici, maalesef sezon başı bütçe yetersizliği nedeni ile iyi bir başlangıç yapamadık. Fakat ligin sonuna kadar elimizden geleni yapacağız. Transfer sezonunun bitmesi ve kiralık oyuncu bulamamız nedeni ile değişik Antrenörle çalışarak çıkış aradık. Gelen antrenörlerimiz oyuncu rotasyonumuz da ki sıkıntılar nedeni ile ayrılmak istediler. Biz hep bir çıkış aradık. Bütün antrenörlerimiz son derece değerli ve çalışkan her biri bize ayrı şeyler kattı. Hepsine teşekkür ediyoruz. Fakat biz her ne olursa olsun. Ligin sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bize şimdiden düştü gözü ile bakanlar hata ederler. Tüm oyuncularımız tüm stafımız bütün enerjisini olumlu düşüncelerini kendi evimizde oynayacağımız Samsun maçına vermeli. Bu maç ile eski salonumuz Atatürk Spor Salonuna dönüyoruz. Umarım bu Samsun maçı ile iyi bir çıkış yakalayacağız dedi. Antrenör İsmail Beleş'in görevden affını istemesi ile yeni bir antrenör arayışına girdiklerini de söyleyen Başkan Vedat Dikici, Samsun maçına takımımızı Alt Yapılar sorumlumuz Hamdi Gürgen hazırlayacak. Sezon başı hocamızla çalışıyorduk. Bir kan değişikliği istememiz nedeni ile kendisi Alt Yapılar teklifimizi kabul etmişti. Kendisine ve oyuncularımıza güveniyoruz. Dedi.

Tüm taraftarları her ne olursa olsun desteğe beklediklerini söyleyen Muğla Ormanspor Başkanı Vedat Dikici, Biz Muğlanın takımıyız. Her ne olursa olsun Basketbola ve Türk Sporuna hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu nedenle herkesin desteğine ihtiyacımız var. Tüm Sporseverleri maçımıza bekliyoruz dedi.

Cumartesi günü saat 16:00 da Muğla Atatürk Spor Salonunda oynanacak karşılaşma için Ormanspor'un cezalı yada sakat sporcusu bulunmuyor.