Tbl 1. Lig Play-off
Türkiye Basketbol Ligi Play-Off Çeyrek Final ikinci maçında Acıbadem Üniversitesi’ni konuk eden Petkim Spor, rakibini uzatmalarda 86-80 yenerek seride 1-1’lik eşitliği sağladı.
Türkiye Basketbol Ligi Play-Off Çeyrek Final ikinci maçında Acıbadem Üniversitesi'ni konuk eden Petkim Spor, rakibini uzatmalarda 86-80 yenerek seride 1-1'lik eşitliği sağladı.
Serinin ilk maçında rakibine 73-65 mağlup olan İzmir temsilcisi, ikinci karşılaşmada rakibine boyun eğmedi. Normal süresi 73-73 eşitlikle biten karşılaşmada uzatma periyotlarına geçildi. Uzatmada rakibine üstünlük sağlayan Petkim Spor, seriyi 1-1'e getirdi. Petkim Spor adına forma giyen Terrance Orlando Campbell ürettiği 29 sayı ile yıldızlaştı. Konuk ekip adına mücadele eden Carl Bracey Arman Wright ise 26 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Petkim Spor, serinin üçüncü maçını 3 Mayıs Çarşamba günü İstanbul Acıbadem Üniversitesi Spor Salonu'nda oynayacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.
Salon: Enka
Hakemler: Zafer Yılmaz x, Ergin Sarı x, Aydın Karaçam x
Petkim Spor: Ali Ulaş Peker xx 2, Gökhan Karabıyık xx 5, Can Terzioğlu xx 5, Polat Kaya xxx 18, Recep Doğrusöz xxx 8, Sercan Ergin x 1, Terrance Orlando Campbell xxx 29, Kenan Bajramovic xx 10, Murat Kaya xx 8, Önder Külçebaş x
Başantrenör: Burak Gören
Acıbadem Üniversitesi: Can Altıntığ x 5, Caner Erdeniz x 4, Carl Bracey Arman Wright xxx 26, Tutku Açık xx 6, Nusret Yıldırım xx 9, Cevher Özer xx 7, Jason Dior Maxiell xxx 12, Can Uğur Öğüt x 3, Mutlu Demir xx 6, Orbay Kaya x 2, Dorukan Engin Deniz x
Başantrenör: Alp Bayramoğlu
1. Periyot: 16-18 (Acıbadem Üniversitesi lehine)
Devre: 33-41 (Acıbadem Üniversitesi lehine)
3. Periyot: 60-54 (Petkim Spor lehine) - İZMİR