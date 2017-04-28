Tbl 1. Lig Play-off
Türkiye Basketbol Ligi Play-off Çeyrek Final ilk maçında sahasında Acıbadem Üniversitesi’ni konuk eden Petkimspor, rakibine 73-65 yenildi.
Türkiye Basketbol Ligi Play-off Çeyrek Final ilk maçında sahasında Acıbadem Üniversitesi'ni konuk eden Petkimspor, rakibine 73-65 yenildi.
Enka Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk devresi 34-34 beraberlikle sonuçlandı. İkinci devrede oyunda ağırlığını hissettiren Acıbadem, sahadan 73-65 galip ayrıldı.
Karşılaşmada Acıbadem takımından Carl Bracey Arman Wright ürettiği 20 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken Petkim forması giyen Terrance Orlando Campbell ise 17 sayıyla oynadı. Serinin ikinci karşılaşması 30 Nisan Pazar günü saat 16.30'da Enka Spor Salonu'nda oynanacak.
Salon: Enka
Hakemler: Zafer Yılmaz x, Ergin Sarı x, Aydın Karaçam x
Petkimspor: Ali Ulaş Peker x 2, Gökhan Karabıyık x 2, Can Terzioğlu 2, Polat Kaya xx 12, Recep Doğrusöz xx 7, Sercan Ergin xx 7, Terrance Orlando Campbell xxx 17, Kenan Bajramovic xxx 16
Başantrenör: Burak Gören
Acıbadem Üniversitesi: Can Altıntığ xx 3, Caner Erdeniz x 2, Carl Bracey Arman Wright xxx 20, Tutku Açık xx 10, Nusret Yıldırım x 1, Cevher Özer xxx 9, Jason Dior Maxiell xxx 18
Başantrenör: Alp Bayramoğlu
1. Periyot: 11-19 (Acıbadem Üniversitesi lehine)
Devre: 34-34
3. Periyot: 48-53 (Acıbadem Üniversitesi lehine) - İZMİR