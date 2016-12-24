Tbf'den Beşiktaş'a Ceza

Türkiye Basketbol Federasyonu, Beşiktaş'a deplasmanda oynadığı Banvit maçında siyah-beyazlı taraftarların çıkardığı olaylar nedeniyle 7. 500 TL ceza verdi.



Türkiye Basketbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yayınlanan Disiplin Kurulu kararı şöyle:



"Beşiktaş Basketbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.'nin, taraftarlarının ses bombası patlatmaları sebebiyle Basketbol Disiplin Yönergesi'nin 29.2.6. maddesi gereğince 7 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." - İSTANBUL