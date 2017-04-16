Tbf Başkanı Türkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye Tebrik Mesajı Açıklaması

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde Rusya'nın Dinamo Kursk takımıyla final oynayan Fenerbahçe için kutlama mesajı yayımladı.



Türkoğlu, TBF'nin internet sitesinde yer alan mesajında, şu görüşlere yer verdi:



"Rusya'da düzenlenen Kadınlar Avrupa Ligi organizasyonunda final oynayarak bizleri gururlandıran Fenerbahçe takımının teknik ve idari kadrosunu, başarılı sporcularını ve yönetim kurulu üyelerini yürekten kutlarım. Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin final oynaması, Kadınlar Avrupa Kupası'nda da Yakın Doğu Üniversitesi'nin şampiyonluğa ulaşması, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin de ne kadar değerli bir lig olduğunu spor kamuoyuna göstermektedir. Umuyorum ki kadın basketbolunda ülkemizin hem Avrupa Ligi hem Avrupa Kupası'nda kazanmış olduğu bu başarılar, yaz döneminde kadın milli takımlarımızın unutulmaz bir dönem yaşayacağının da habercisi olur."