Tbd 50 Bin Çocuğa Kodlama Eğitimi Verecek

LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Başkanı Rahmi Aktepe, Dernek olarak Türkiye'de 50 bin çocuğa "kodlama eğitimi" vermek için bir proje hazırlığı içinde olduklarını bildirdi.



Aktepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknoloji üreten bir ülke haline gelebilmek için çocukların küçük yaştan itibaren kodlama, yazılım eğitimi verilmesi gerektiğinin önemine işaret etti.



Türkiye Bilişim Derneği olarak bu konuda öncü olmak için bir proje hazırlığı içinde olduklarını, proje çerçevesinde 50 bin çocuğa kodlama eğitimi verileceğini ifade eden Aktepe, şöyle konuştu:



"Biz artık teknoloji üretmemiz gerektiğine inanıyoruz. Çocuklarımızın teknoloji tüketen değil üreten insanlar olarak yetişmesini istiyoruz. Bu anlamda hem Milli Eğitim Bakanlığımız hem de üniversitelerle ortaklaşa böyle bir projeyi gerçekleştirmek üzere çalışmaları başlattık. Şu anda somut bir adım yok ama önümüzdeki 1-2 ay içerisinde daha somut adımları atacağız. Çocuğun önüne su tabancası bile olsa tabanca koysanız şiddete yönlendirirsiniz ama bir yazılım koyarsanız onu üretime yönetmiş olursunuz."



İlkokul birinci sınıftan itibaren kodlama eğitimi verilebilir



ABD ve AB'deki gelişmiş ülkelerin kodlama eğitimi konusunda önemli mesafe kat ettiği anlatan Aktepe, söz konusu ülkelerde eğitim sisteminin en önemli parçalarını yazılım ve kodlamanın oluşturduğunu vurguladı.



Çocuklara ilkokul birinci sınıftan itibaren kodlama eğitimi verilebileceğine dikkati çeken Aktepe, "Aslında sadece 50 bin çocuğa değil milyonlarca çocuğa bu eğitimi verebilmek için bunun bir hükümet politikası haline gelmesi gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı üniversitelerle koordineli bir şekilde bütün okullarda bu eğitimleri aldırabilir." dedi.



Ev kadınlarına internet eğitimi



TBD'nin Ankara Şubesi tarafından Ankara Kalkınma Ajansı desteğiyle üniversite mezunu veya emekli ev kadınlarına internet eğitimi verdiğini de belirten Aktepe, eğitimle kadınlara elektronik platform üzerinde ticaret yapma becerisi kazandırıldığını kaydetti.



Şu anda yaklaşık 300 kadının eğitim aldığını ifade eden Aktepe, önümüzdeki dönemde TBD'nin başka şubelerinde de ev kadınlarını eğitmeye yönelik çalışmaların devam edeceğini bildirdi. Aktepe, "Hedefimiz evde oturan kadınlarımızı internetle tanıştırarak ekonomik güçlerini artıcı beceriler kazandırmak." diye konuştu.



"Şifrenin çok ciddiye alınması gerekiyor"



Türkiye'de zaman zaman yasal olmayan, kaçak yazılımların kullanıldığını, kaçak yazılımların güncellemesinin yapılamadığını ve bu tür yazılımların kullanıldığı bilgisayarların saldırıya açık hale geldiğini ifade eden Aktepe, "Halkımızda ya da kullanıcılarda şifre anlayışı da çok ciddiye alınmıyor. Genelde doğum tarihi şifre olarak kullanılıyor. Şifrenin çok ciddiye alınması gerekiyor, aksi takdirde siber saldırılara maruz kalabiliyoruz." açıklamasında bulundu.



Türkiye'nin genel olarak saldırılan ve saldıran olarak dünyada 10'uncu sırada bulunduğuna dikkati çeken Aktepe, "Saldıran derken bizzat saldıran anlamında değil. Türkiye'deki bilgisayarlar üzerinden IP numaraları çalınarak, yasal olmayan yollardan kullanılan yazılımlar üzerinden Türkiye'deki makineler üzerinden siber saldırı yapılıyor. Sıkıntı burada." diye konuştu.



Türkiye'de halen bilişim konusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme, Kalkınma gibi birçok bakanlığın ilgili olduğunu, bunların dışında TÜBİTAK gibi özerk kuruluşların bulunduğunu anlatan Aktepe, kurumlar arasında koordinasyonun sağlanması, bu alanda tüketen değil, üreten bir ülke haline gelebilmek için "Bilişim Bakanlığı" kurulması gerektiğini sözlerine ekledi.