TBB'den Uzunköprü'ye Hibe Çöp Kamyonu

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Uzunköprü Belediyesi'ne çöp kamyonu hibe edildi.





Araç teslimi için düzenlenen törende konuşan Uzunköprü Belediyesi Başkanı Enis İşbilen, hibe yoluyla alınan aracın hayırlı olmasını diledi.





Uzunköprü Belediyesi'nin araç parkını genişletmeye devam ettiğini söyleyen Başkan İşbilen, "Modern bir ilçe için çalışıyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği'ne araç hibesinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.



Törene, Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Erdin Bircan, Uzunköprü Kaymakamı Kemal Yıldız, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.