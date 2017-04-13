TBB'den Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarına İlişkin Duyuru

Türkiye Bankalar Birliği bugün Resmi Gazete'de yayımlanan 'Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarına' ilişkin duyuru yaptı.



Türkiye Bankalar Birliği'nin 'Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ'i bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Birlikten yapılan duyuruda 5941 sayılı Çek Kanununun 5'inci maddesinde yapılan değişiklikle, Adalet Bakanlığı tarafından bankalara duyurulmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na bildirilen çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararları ile bu yasakların kaldırılmasına dair kararların, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'ne bildirilmesi şeklinde düzenleme yapıldı. Duyuruda "Bu değişiklik uyarınca, söz konusu kararlar, Adalet Bakanlığı tarafından Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'ne bildirilecek ve Risk Merkezi tarafından da bankalara duyurulacaktır" denildi. - İSTANBUL