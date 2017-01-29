TBB Başkanı Feyzioğlu Açıklaması

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Anayasa değişikliği teklifi, Türk milletini tarafsız bir cumhurbaşkanının etrafında toplamak yerine başkanlığı bir siyasi parti genel başkanlığı seviyesine indirmekle milletin parçalanmasına sebebi olacak niteliktedir." görüşünü savundu.



Atatürkçü Düşünce Derneği Samsun Şubesince Türk-İş Eğitim Merkezi'nde düzenlenen "Anayasa değişikliği ve Türkiye'de neler oluyor?" konferansına katılmak için kente gelen Feyzioğlu, toplantı öncesi basın mensuplarına anayasa değişikliği teklifi hakkında değerlendirmede bulundu.



Anayasa değişikliği teklifi sürecinin başladığını belirten Feyzioğlu, şöyle konuştu:



"Bizim kaygımız ve meselemiz bir siyasi parti meselesi asla değil. Ne bir siyasi partiyi överiz ne de bir siyasi partiyi yereriz. Kaygımız tamamen Türkiye kaygısıdır. Neden Türkiye kaygısıdır ve Türkiye'nin geleceğini olumsuz etkileyecek hatta felakete sürükleyecek ne vardır bu paketin içinde? Anayasa değişikliği teklifi çok ciddi bir bölünme tehlikesini içermektedir. Türkiye zaten açık ve yakın bölünme tehdidiyle karşı karşıya bir ülkedir. Anayasa değişikliği teklifi, Türk milletini tarafsız bir cumhurbaşkanının etrafında toplamak yerine başkanlığı bir siyasi parti genel başkanlığı seviyesine indirmekle milletin parçalanmasına sebebi olacak niteliktedir. Millet parçalanırsa devletin toprakları da parçalanmaya yüz tutar."



TBMM anayasa değişikliği teklifine göre "Başkanın istemediği bir kanunun çıkarılamaz hale getirileceğini" öne süren Feyzioğlu, "Başkan geri gönderme yetkisini kullandıktan sonra o kanunun tekrar çıkacak şekilde başkana gönderilmesi için Mecliste ulaşılması imkansız bir çoğunluk öngörülmektedir. 3/5 çoğunlukla geri gönderme aslında Meclise 'başkanın istemediği kanunu kabul etme, kabul edersen de başkan bunu geri gönderir ve asla kanunlaşmaz' demektir." görüşünü ileri sürdü.



Feyzioğlu, bunun partiler üstü bir mesele olduğunu dile getirerek, "Hiç bir siyasi partinin kavgası değildir. Sözlerimiz, hiçbir siyasi parti lehine ya da aleyhine değildir." değerlendirmesinde bulundu.