Tbb, Ağlı Belediyesi'ne Kamyon Hibe Etti

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından birlik üyesi olan Ağlı Belediyesi'ne bir adet 2017 Model Ford Cargo kamyon hibe edildi.



TBB tarafından hibe edilen araç hakkında değerlendirmelerde bulunan Ağlı Belediye Başkanı Şahin Çolak, Ağlı Belediyesi olarak göreve başladıkları ilk günlerden itibaren halka daha iyi, daha hızlı ve daha verimli bir hizmet sunabilmek amacıyla araç ve ekipmanlarda yenileme ve geliştirme çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.



Dönem dönem bütün fırsatları göz önünde bulundurarak, araçları yenileme ve geliştirme çabasında olduklarının altını çizen Başkan Çolak, "Günümüzde de bu türdeki çalışmalarımız sürüyor. Bazen belediyemizin imkanları doğrultusunda kendi bütçemizden alıyoruz, kimi zamanlarda da böyle Türkiye Belediyeler Birliği ve Çevre Şehircilik Bakanlığımızca bizlere hibe ettiği şekliyle araç ve ekipmanlarımızı yeniliyoruz. Bu faaliyetlerimizde bizlerin tek amacı var. Değerli halkımızı, hizmetin daha iyisi, daha verimlisi ve daha kalitelisiyle buluşturmaktır. Bu aracımızda Türkiye Belediyeler Birliği'nden talebimiz üzerine hibe olarak gönderilmiştir. Göreve geldiğimizde 1 kamyonumuz vardı, şimdi ise 4 kamyon ile inşallah bundan sonra hummalı bir çalışma ile bozulan yollarımızın yapımında bu araçlarımızda bizlere hizmet edecektir. Bu vesile ile bizler de bu aracın bizlere ulaştırılmasında, hibe edilmesinde emeği olan başta Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli beyefendiye, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'a Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a ve TBB Genel Sekreteri Hayrettin Güngör'e, MHP İl Başkanımız Hacı İbrahim Maşalacı'ya teşekkür ediyorum. Bu aracında ilçemize ve tüm halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - KASTAMONU