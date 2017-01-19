Tb2l Temsilcisi Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü, Çankırı Demir Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor

Türkiye Basketbol 2. Ligi (TB2L) takımlarından Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü, hafta sonu oynayacağı Çankırı Demir maçının hazırlıklarını devam ediyor.



Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü pazar günü Çankırı'da TB2L B Grubu 12. hafta mücadelesine çıkacağı Çankırı Demir maçının hazırlıklarını İstasyon Kapalı Spor Salonu'nda yaptığı fizik ve kondisyona dayalı antrenmanla hazırlanırken, takımda hedef galibiyet. Geçtiğimiz hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde muhteşem oynadığı maçın son 5 dakikasında 17 sayı farktan rakibine maçı hediye eden oyuncuların hırsları gözlerden kaçmadı. Özellikle geçtiğimiz hafta müthiş bir oyun sergileyen Erhan Taşlı ve Serdart Hot'un antrenmandaki performansları göz doldurdu.



"Bu ligde kalacağız"



Antrenman sonrası açıklama yapan takımın Başantrenörü Yeşer Karabulut, hafta sonu aldıkları mağlubiyet sonrası üzgün olduklarını anlatarak "Grubun en iyi iki takımından biri olan Ankara Orman Gençlik ile karşılaştık. Çok iyi oynadığımız maçı rakibimize hediye ettik. Şimdi önümüzde Çankırı Demir maçı var. En iyi şekilde bu maça hazırlanıyoruz. Bu maçı kazanarak rakiplerimizi yakalamak istiyoruz. Bu ligde kalacağımıza oyuncularımızla birlikte inanarak, kenetlendik" dedi.



Öte yandan Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü TB2L B Grubunda oynadığı 11 maçının 9'unu kaybederek 10 takımlı grupta son sırada yer alıyor. - BİLECİK