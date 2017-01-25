Beyaz Tv'de ekrana gelen 'Son Söz' programına canlı yayın konuğu olan Ak Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar ABD- Türkiye ilişkilerinin daha iyiye gidebilmesi İçin Trump'a bazı önerilerde bulundu. Özellikle 3 maddeye dikkat çeken Tayyar şu ifadeleri kullandı; GÜLEN'İ İADE ETMELİ Türkiye'ye yönelik birincil tehditlerden biri ne FETÖ. FETÖ elebaşı Amerika'da yaşıyor. Çok sayıda davada sanık ol...
Tayyar'dan Trump'a Öneriler
Beyaz Tv'de ekrana gelen 'Son Söz' programına canlı yayın konuğu olan Ak Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar ABD- Türkiye ilişkilerinin daha iyiye gidebilmesi İçin Trump'a bazı önerilerde bulundu. Özellikle 3 maddeye dikkat çeken Tayyar şu...
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