Tayyar'dan Trump'a Öneriler

Beyaz Tv'de ekrana gelen 'Son Söz' programına canlı yayın konuğu olan Ak Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar ABD- Türkiye ilişkilerinin daha iyiye gidebilmesi İçin Trump'a bazı önerilerde bulundu. Özellikle 3 maddeye dikkat çeken Tayyar şu ifadeleri kullandı; GÜLEN'İ İADE ETMELİ Türkiye'ye yönelik birincil tehditlerden biri ne FETÖ. FETÖ elebaşı Amerika'da yaşıyor. Çok sayıda davada sanık ol...