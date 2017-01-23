Tayvanlı Foxconn ABD'de Apple ile Ortak Üretim Yapacak





Tayvan merkezli elektronik üreticisi Foxconn, teknoloji devi Apple ile gösterge paneli alanında ortak üretim için Amerika Birleşik Devletleri'nde 7 milyar dolarlık yatırımla tesis kurma kararı aldı.



Foxconn başkanı ve CEO'su Terry Gou konuyla ilgili basın açıklamasında, televizyon ve akıllı cep telefonu ekranı üretecek tesisin 30 bin le 50 bin arasında istihdam sağlayacağını açıkladı.



Apple'ın akllı cep telefonu modeli I Phone ürünleri için yılda yaklaşık 100 milyon montaj işlemi gerçekleştiren Foxconn'un fabrikalarının çoğu Çin'de bulunuyor.



Foxconn, geçtiğimiz yıl Japon teknoloji firması Sharp'ın çoğunluk hisselerini satın almıştı.



Auteur: euronews-tr



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