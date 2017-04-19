Tayvan Çin Vatandaşının İltica Talebini Reddetti

Tayvan, Çinli insan hakları aktivisti Cang Şiangcong'un iltica ve oturma izni talebini geri çevirdi.



Tayvan'ın Anakara İşleri Bürosundan yapılan açıklamada, uzun dönem oturma izni koşullarını karşılayamadığı için Cang'a oturum izni verilemeyeceği belirtildi.



Tayvan'a 8 günlük tur çerçevesinde giden ve bu sırada sığınma talebinde bulunan Cang hakkında Çin'de yolsuzluk yaptığı iddiaları bulunuyor.



Çin'in Şangdong eyaletinde ikameti bulunan Cang "Yeni Çin Hareketi" adlı aktivist bir gruba katılmış ve 3 yıl hapis cezasının ardından geçen yıl serbest bırakılmıştı. İnsan hakları aktivisti Cang'ın, kredi kartı dolandırıcılığıyla suçlandığı da öne sürülüyor.



Tayvan'ın Anakara İşleri Bürosu dün Çin vatandaşlarına sığınma hakkı verilmediğini ancak uzun dönem oturma izni verebileceğini açıklamıştı.