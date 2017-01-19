Taytanlı Öğrenciler Krosta Manisa Şampiyonu Oldu

Manisa'nın Salihli ilçesi Taytan Şehit Özgür Yatakdere Ortaokulu öğrencileri, Manisa'da yapılan kros il elemelerinde yıldız kız ve yıldız erkekler de büyük bir başarıya imza atarak, il şampiyonu oldu.



Manisa Olimpik Havuz Tesisleri Koşu Parkurunda yapılan kros il elemeleri müsabakalarında Taytan Şehit Özgür Yatakdere Ortaokulu sporcu öğrencileri rakiplerini geride bırakarak, yıldız kız ve yıldız erkek olmak üzere her iki kategoride de il şampiyonu olmanın sevincini yaşadı. Taytanlı öğrenciler, müsabakalarda toplam sekiz madalyanın altısını alma başarısını gösterdi. Taytan Şehit Özgür Yatakdere Ortaokulu Müdürü Mehmet Yücel Ersoy, takım olarak sene başından beri çok iyi hazırlandıklarını, haftada 5 gün antrenman yaparak disiplinli çalışmanın sonucunda başarıya ulaştıklarını söyledi. Başta Beden Eğitimi Öğretmeni Sadık Yeşiltaş olmak üzere tüm sporcularını tebrik etti. Taytan Şehit Özgür Yatakdere Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Sadık Yeşiltaş, Okul Sporları Kros müsabakalarında son on iki yıldır bütün kategorilerinde il birinciliklerini kimseye kaptırmadıklarını söyleyerek başarılarının tesadüf olmadığını belirtti.



Taytan Şehit Özgür Yatakdere Yıldız Kız ve Yıldız Erkek Kros Takımı, 21 Şubat 2017 tarihinde Kocaeli'de yapılacak olan grup müsabakalarında Manisa'yı temsil edeceği öğrenildi. - MANİSA