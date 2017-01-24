Taylor Swift Protestoya Katılmadı Hayranları Ayaklandı

Washington'da Donald Trump karşıtı yapılan kadınlar yürüyüşü protestoları gündeme bomba gibi düştü. Pek çok ünlü isim de bu gösterilerde yer aldı. Ancak yer almayan isimler arasında Taylor Swift'te vardı. Twitter kullanıcıları ünlü yıldızı sosyal medyada eleştri yağmuruna tuttu.