Tayland'da Su Savaşı

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Sokaklarda su savaşı detayları Tayland'da üç gün sürecek "Songkran" yeni yıl tatilinin ilk gününde çok sayıda kişi, başkent Bangkok'ta su tabancaları, kovalar ve hortumlarla birbirlerini ıslatarak dans etti. Her yıl 13-15 Nisan tarihleri arasında kutlanılan geleneksel yılbaşı festivali "Sonkgran", Su Festivali olarak da anılıyor.