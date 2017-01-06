Tayland'da Sel: 8 Ölü

Tayland'ın güneyinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen selde 8 kişi öldü.



Yetkililerden yapılan açıklamada, selden 150 bin kişinin etkilendiği ve afette 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Afet Önleme ve Azaltma Dairesinin yayımladığı raporda da yaklaşık bir haftadır süren muson yağışlarının en az 13 ili olumsuz etkilediği belirtildi.



Yağışlardan en çok etkilenen bölgelerden biri olan Nakhon Srri Thammarat'da belediye ve emniyet binalarıyla itfaiye istasyonunun kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.



Şehirden, çevre illere toplu taşımanın ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiği kaydedildi.



Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça ve üst düzey kabine üyelerinden oluşan bir heyet de bugün selin etkilediği illeri ziyaret ederek yardım sözü verdi.



Gazetecilere konuşan Çan-oça, selden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için ilgili kuruluşlarla iş birliği yaptıklarını dile getirdi.