Tayland'da Seçim Tartışmaları

Tayland'da, iktidardaki askeri cunta yönetimi lideri General Prayut Çan-oça, genel seçimlerin planlandığı şekilde bu yıl yapılacağını söyledi.



Bangkok Post gazetesinde yer alan habere göre, Başbakan Çan-oça, bu yıl yapılması beklenen seçimlerin yasama programının sıkışıklığı nedeniyle erteleneceği yönündeki tartışmalara son noktayı koyarak, ülkenin bu yıl sandık başına gideceğini teyit etti.



Çan-oça, Ulusal Yasama Meclisi Başkan Yardımcısı Surachai Liangboonlertchai'nin, yasama takvimindeki sıkışıklığın seçimlerin bu yıl içinde yapılmasına imkan vermeyeceği yönündeki beyanatının "kendi kişisel görüşü" olduğunu belirtti.



Seçime kadar yapılacak yasal düzenlemeler ve seçim takvimine dair belirlenen yol haritasının halen geçerli olduğunu kaydeden Çan-oça, milletvekilliği, siyasi partiler ve seçim komisyonunun işleyişine dair düzenlemelerin yer aldığı yasanın 240 gün içinde hazırlayacağını ifade etti.



Çan-oça, yasaların hazırlanmasının ardından seçim hazırlıkları ve kampanyalar için 150 günlük takvimin işleyeceğini söyledi.



Tayland'da, anayasal düzen 22 Mayıs 2014'te yapılan askeri darbe sonrası askıya alınmış, iktidara el koyan cuntanın başında olan Çan-oça, genel seçimlerin 2015 sonunda yapılacağı sözünü vermesine rağmen aradan geçen iki yılda demokrasiye geçiş tesis edilememişti.