Tayland'da Düğünlere Kraliyet Yetkilisi Gibi Katılan Çeteye Gözaltı

Tayland'da polis, Budist bir rahip tarafından yönetilen ve düğünlerde kraliyet yetkilileri gibi davranarak dolandırıcılık yapan çeteyi çökertti.



Emniyet yetkilisi Phumin Pumpanmuang, katıldıkları düğünü onurlandırdıkları gerekçesiyle düğün sahibinden para talep eden rahip ve yedi akrabasının gözaltına alındığını açıkladı.



Phumin, rahibin düğünlere, üst düzey yetkili gibi davranan akrabalarıyla bir onur konuğu olarak katıldığını ve bağış talep ettiğini ifade etti.



Kraliyet ailesiyle bağlantıları varmış gibi hareket eden çete üyelerinin, monarşiyi rencide etmek suçlamasıyla üç yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği kaydedildi.