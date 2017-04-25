Tayland Çin'den Denizaltı Satın Alıyor

Tayland hükümetinin Çin'den 393 milyon dolar değerinde bir denizaltı alımını onayladığı bildirildi.



Savunma Bakanı Prawit Wongsuwan, 393 milyon dolar değerindeki Yuan Sınıfı S26T tipi denizaltının alımının, ülke açısından gerekli olduğunu ve hükümetin buna onay verdiğini açıkladı.



Tayland'ın 50 yıldan uzun süre sonra ilk kez denizaltı alacağına işaret eden Wongsuwan, yolsuzluk iddialarıyla karşı karşıya kalmamak için şeffaf bir satın alma süreci yürüteceklerini ifade etti.



Wongsuwan, denizaltının 5 ila 6 yılda teslim edileceğini sözlerine ekledi.