Tayini Çıkan Harran Emniyet Müdürü Onuruna Veda Yemeği

Şanlıurfa'nın Harran İlçe Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, İzmir'e tayini çıkan İlçe Emniyet Müdürü Özgür Çekçeki onuruna veda yemeği düzenledi.



Harran Belediyesindeki organizasyona, Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Murat Uyanık, Asliye Ceza Hakimi Muhammet Karaca, Cumhuriyet Savcıları Çınar Bulut ve Yunus Tunç ile diğer daire amirleri katıldı. Kısa bir süre sonra İzmir'de yeni görevine başlayacak olan İlçe Emniyet Müdürü Özgür Çekçeki, programı hazırlayan Başkan Özyavuz ve yemeğe katılanlara teşekkür etti. Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz ise, Emniyet Müdürü Özgür Çekçeki'nin ilçede çok başarılı işlere imza attığını söyledi. Yaklaşık 16 aydır kendisiyle uyum içinde çalıştıklarını ifade eden Özyavuz, Çekçeki'ye yeni görev yerinde başarı diledi.



Başkan Özyavuz ve Cumhuriyet Savcısı Çınar Bulut, Harran'a hizmetlerinden dolayı Emniyet Müdürü Çekçeki'ye plaket verdi. - ŞANLIURFA