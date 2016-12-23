Tayfun Talipoğlu - Mustafa Özarslan

Tayfun Talipoğlu ve Mustafa Özarslan ile "Efendisi Olmayan Kadınlar", 23 Aralık'ta Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde...



"Efendisi Olmayan Kadınlar, her geçen gün daha da artan kadın sorunlarına, farklı bir açıdan parmak basmak ve bu sorunların altını çizmek amacıyla hazırlanmış bir gösteridir. Kadın sorunlarının can yakıcı bir hal aldığı günümüzde, bu sorunların çözümlenebilmesi için kadınların mücadele etmesi yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle verilen mücadele ve uğraşlara erkeklerin de aktif olarak katılmaları elzem görünmektedir. Sorunları işaret etmek, tespit etmek ve Türkiye'de bir kadın sorunu vardır demek bile kadınların yaşadığı sorunların çözümüne bir başlangıç olarak ufak da olsa katkı sunmaktadır."