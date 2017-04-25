Tayfun Korkut Zor Durumda!

Rudi Völler'in takımı sert bir dille uyardı ve kalan maçlarda toparlanmaları gerektiklerini dile getirdi.



Alman basınına yansıyan haberde Völler, takım ve teknik heyetle yaptığı toplantıda "Kesinlikle kalan 4 maçımızda da 3 puan almalıyız ancak Freiburg maçının ilk yarısı işlerin hiç de iyi gitmediğini gösteriyor" ifadeleriyle uyarıda bulundu.



Toplantıda Tayfun Korkut da Freiburg maçındaki performans nedeniyle takımını uyarırken, "Benim gördüğüm en kötü ilk yarı performansıydı. Bunun bir daha tekrarlanmasına izin veremeyiz. Lig bizim için şimdi başlıyor" dedi.



Bundesliga'da sezonun bitmesine sadece 4 maç kalırken, Bayer Leverkusen 36 puanla düşme hattının 4 puan üzerinde bulunuyor. Alman basınına göre Bayer Leverkusen'in kalan 4 maçta sergileyeceği performans Tayfun Korkut'un da geleceğini belirleyecek.



Bayer Leverkusen kalan 4 maçında sırasıyla Schalke, Ingolstadt, Köln ve Hertha Berlin ile karşı karşıya gelecek.



(Sporx)