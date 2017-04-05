Tayfun Korkut Yeni Takımıyla İlk Galibiyetini Aldı

Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'in teknik direktörü Tayfun Korkut, yeni takımıyla ilk galibiyetine ulaştı.



Ligin 27. hafta mücadelesinde Darmstadt 98 ekibine konuk olan Bayer Leverkusen, 15. dakikada Julian Brandt ve 56. dakikada Kevin Volland'ın golleriyle sahadan 2 - 0 galip ayrıldı.



Bayer Leverkusen bu galibiyetle 35 puanla 10. sırada yer aldı.



İSTANBUL / DHA