Tayfun Korkut'un Takımı Bayer Leverkusen, Schalke'ye 4-1 Mağlup Oldu

Bundesliga 31. hafta mücadelesinde Bayer Leverkusen ile Schalke 04 karşı karşıya geldi.

İLK YARIDA BÜYÜK ŞOK

Tayfun Korkut'un teknik direktörlüğü yapığı Bayer Leverkusen ilk 18 dakikada kalesinde 3 gol gördü. Schalke'de 6. dakikada Burgstaller, 10. dakikada Höwedes ve 18. dakikada Schöpf attığı gollerle takımlarını 3-0 öne geçirdi ve devreye bu skorla girildi.

TEK GOL KİESSLİNG'DEN

Mücadelenin 50. dakikasında Schalke'de Burgstaller bir kez daha sahneye çıktı ve farkı 4'e çıkardı. Bayer Leverkusen'in tek golünü ise 69. dakikada Stefan Kiessling kaydetti ve karşılaşma Schalke'nin 4-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı

Bu sonuçla birlikte Bayer Leverkusen 15. mağlubiyetini aldı ve 36 puanla 12. sırada kaldı. Schalke ise puanını 41'e yükselterek Avrupa Ligi iddiasını sürdürdü.