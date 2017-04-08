Tayfun Korkut'a Uzatma Şoku!
RB Leipzig, taraftarı önünde Bayer Leverkusen ile karşı karşıya geldi! Tayfun Korkut'un çalıştırdığı Bayer Leverkusen, RB Leipzig'e 1-0 mağlup oldu.
RB Leipzig - Bayer Leverkusen maçı! Bundesliga'nın 28. haftasında RB Leipzig, sahasında Bayer Leverkusen'i konuk etti. RB Leipzig, Bayer Leverkusen'i uzatmalarda attığı golle 1-0 mağlup etti.
Bu sonucun ardından RB Leipzig Bundesliga'da puanını 58'e çıkarırken, Bayer Leverkusen 35 puanda kaldı. Tayfun Korkut'un çalıştırdığı Leverkusen 2 maç sonra sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Mücadelenin 88. dakikasında RB Leipzig forması giyen savunma oyuncusu Orban ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 90+4. dakikada Poulsen RB Leipzig'e galibiyeti getiren golü attı. Bayer Leverkusen'de milli oyuncumuz Ömer Toprak 90 dakika sahada görev yaptı.
RB Leipzig, gelecek hafta sahasında Freiburg ile karşı karşıya gelecek. Bayer Leverkusen ise sahasında Bayern Münih'i konuk edecek.
Kaynak: Sporx.com