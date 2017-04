TheChef4U, sizlere nefis tatlarla ve görsel şölenle 90 dakika yaşatacak. Tavuk ve et ile hazırlanır. Fajita için ekmek hazırlanır. Et ve tavuk pişirilir. Sebzeler sotelenir ve yanı için guacomole sos hazırlanır. Tüm malzemeler birlikte servis edilir.



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Karşıyaka



Mekan : TheChef4U



Mekan Adresi : Nebil Susup Sokak No: 112 /A



Başlangıç Saati : 28.04.2017 14: 30: 00



Bitiş Saati : 28.04.2017 19: 30: 00



Kategori : Tavuklu Etli Fajitas



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır