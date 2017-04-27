Tavuklu Etli Fajitas

TheChef4U, sizlere nefis tatlarla ve görsel şölenle 90 dakika yaşatacak.

Tavuklu Etli Fajitas

TheChef4U, sizlere nefis tatlarla ve görsel şölenle 90 dakika yaşatacak. Tavuk ve et ile hazırlanır. Fajita için ekmek hazırlanır. Et ve tavuk pişirilir. Sebzeler sotelenir ve yanı için guacomole sos hazırlanır. Tüm malzemeler birlikte servis edilir.

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Karşıyaka

Mekan : TheChef4U

Mekan Adresi : Nebil Susup Sokak No: 112 /A

Başlangıç Saati : 28.04.2017 14: 30: 00

Bitiş Saati : 28.04.2017 19: 30: 00

Kategori : Tavuklu Etli Fajitas

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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