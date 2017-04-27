Tavuklu Etli Fajitas
TheChef4U, sizlere nefis tatlarla ve görsel şölenle 90 dakika yaşatacak.
TheChef4U, sizlere nefis tatlarla ve görsel şölenle 90 dakika yaşatacak. Tavuk ve et ile hazırlanır. Fajita için ekmek hazırlanır. Et ve tavuk pişirilir. Sebzeler sotelenir ve yanı için guacomole sos hazırlanır. Tüm malzemeler birlikte servis edilir.
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Karşıyaka
Mekan : TheChef4U
Mekan Adresi : Nebil Susup Sokak No: 112 /A
Başlangıç Saati : 28.04.2017 14: 30: 00
Bitiş Saati : 28.04.2017 19: 30: 00
Kategori : Tavuklu Etli Fajitas
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io