Tavuklarına Saldırdığı İddiasıyla Köpeği Tüfekle Vurarak Öldürdü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kişi tüfek ile av köpeğini vurarak öldürdü. Vatandaşlar bu duruma tepki gösterirken, emniyet ekipleri soruşturma başlattı.



Turgutlu İlçesi Fatih Sanayi Sitesi girişinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, işyerinin önünde tavuk besleyen ismi öğrenilemeyen bir kişi tavuklarına saldırdığını iddia ettiği av köpeğini tüfekle vurdu. Yaralanan köpek olay yerinden yaklaşık 20 metre uzaklaşarak can verdi. Yaşanan olay sonrasında çevredeki herkes şaşkınlık yaşarken olayı gerçekleştirdiği iddia edilen kişi olay yerinden uzaklaşarak kaçtı.



Sanayi esnafı olayı emniyet ekiplerine bildirmesi sonrasında olay yerine gelen emniyet ekipleri araştırma başlattı. Sanayi esnafı, "Bir hayvanın canını alan bu insan cezalandırılmalı" diye tepki gösterdi. Telef olan köpeği Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri bölgeden kaldırdı. Köpeği öldüren vicdansız şahsın kimliğinin tespit edildiği ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalama çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA