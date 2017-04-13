Tavuk Yumurtası Üretimi Şubat'ta Azaldı

Tavuk yumurtası üretimi 1,5 milyar adet olarak gerçekleşti.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Şubat ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre; tavuk yumurtası üretimi Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 6,3 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 arttı.



Kesilen tavuk sayısı 89 milyon, kesilen hindi sayısı ise 252 bin adet oldu. Kesilen tavuk sayısı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 5 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 arttı. Şubat ayında kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 7,4, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 azaldı.



Tavuk eti üretimi 154 bin 523 ton, hindi eti üretimi ise 2 bin 422 ton olarak gerçekleşti



Tavuk eti üretimi Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,4 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 arttı. Şubat ayında hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 13,3, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,4 azaldı.



Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,1 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 arttı. - İSTANBUL