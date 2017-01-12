Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Tavuk Yumurtası Üretimi Kasım'da Yüzde 2,2 Azaldı
Ara
BİST 78.072 %0,52
DOLAR 3,8967 %0,73
EURO 4,1471 %1,37
PARİTE 1,0633 %0,56
ALTIN 150,40 %1,53
FAİZ 11,55 %4,81
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Tavuk Yumurtası Üretimi Kasım'da Yüzde 2,2 Azaldı

Tavuk yumurtası üretimi 1,6 milyar adet olarak gerçekleşti.

Tavuk Yumurtası Üretimi Kasım'da Yüzde 2,2 Azaldı

Tavuk yumurtası üretimi 1,6 milyar adet olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı Kasım ayı 'Kümes Hayvancılığı Üretimi İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; tavuk yumurtası üretimi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12 arttı.

Kesilen tavuk sayısı 86,5 milyon, kesilen hindi sayısı ise 359 bin adet oldu. Kesilen tavuk sayısı Kasım ayında bir önceki aya göre %1,2 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 azaldı. Kasım ayında kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 14,1, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 azaldı.

Tavuk eti üretimi 148 bin 817 ton, hindi eti üretimi ise 3 bin 871 ton olarak gerçekleşti. Tavuk eti üretimi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,04 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 azaldı. Kasım ayında hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 10,6, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 azaldı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,3 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 azaldı. - İSTANBUL

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>