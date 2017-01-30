Tavuk Ormanı'nda Ağaç Kesimi İddiası

Edirne TEMA Vakfı İl Temsilcisi Şirin Çoğal, "Mülkiyeti Edirne Belediye'sine ait olan Tavuk Ormanı'ndaki ağaçların kontrolsüzce kesilmesini endişe verici buluyoruz" dedi.



TEMA Vakfı Edirne İl Temsilcisi Şirin Çoğal, gelen şikayetler üzerine konu ile ilgili alanda yapılan incelemeler neticesinde, su kuşlarının kuluçkaya yatıp yuvalandığı ağaçların, kontrolsüz kesimlerinin doğal hayatı tehdit ettiği ve sorumluların bir an önce bulunması için Orman İşletme Müdürlüğü'ne şikayetçi olduklarını belirtti. - EDİRNE